Дрон помог уничтожить вражеский танк — воины 10-й ОГШбР показали, как "раздали огня" оккупантам
Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с помощью дрона нанесли удар и ликвидировали вражеский танк Т-72.
Соответствующее видео уничтожение опубликовало Оперативное Командование Запада в Telegram во вторник, 5 марта.
Бойцы 10-й ОГШбР уничтожили танк РФ
Военные ВСУ в очередной раз попали во вражескую технику. Бойцы 10-й ОГШбР "раздали огня" и уничтожили танк Т-72 противника. Воины для поражения танка использовали FPV-дрон.
"Мечтают ли танки о FPV-дронах? российские — да. А мы что? А мы исполняем все мечты. 10 ОГШБР раздает немного огня вражеским м****там и уничтожает российский Т-72. Кстати, интересен факт. Чем больше уничтоженных российских танков, тем больше производимых лад", — говорится в описании под видео.
Напомним, на Лиманском направлении украинские пограничники поразили танк российских оккупантов.
Также бойцы третьей штурмовой бригады уничтожили вражеский танк с помощью дрона.
До этого украинские артиллеристы остановили продвижение российских танков Т-72 на фронте. После этого вражескую технику уничтожили с помощью дронов.
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