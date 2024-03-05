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Дрон помог уничтожить вражеский танк — воины 10-й ОГШбР показали, как "раздали огня" оккупантам

5 марта 2024 20:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дрон помог уничтожить вражеский танк — воины 10-й ОГШбР показали, как "раздали огня" оккупантам
Российский танк, уничтоженный ВСУ. Фото: скриншот с видео ОК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на фронте. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с помощью дрона нанесли удар и ликвидировали вражеский танк Т-72.

Соответствующее видео уничтожение опубликовало Оперативное Командование Запада в Telegram во вторник, 5 марта.

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Бойцы 10-й ОГШбР уничтожили танк РФ

Военные ВСУ в очередной раз попали во вражескую технику. Бойцы 10-й ОГШбР "раздали огня" и уничтожили танк Т-72 противника. Воины для поражения танка использовали FPV-дрон.

"Мечтают ли танки о FPV-дронах? российские — да. А мы что? А мы исполняем все мечты. 10 ОГШБР раздает немного огня вражеским м****там и уничтожает российский Т-72. Кстати, интересен факт. Чем больше уничтоженных российских танков, тем больше производимых лад", — говорится в описании под видео.

Напомним, на Лиманском направлении украинские пограничники поразили танк российских оккупантов.

Также бойцы третьей штурмовой бригады уничтожили вражеский танк с помощью дрона.

До этого украинские артиллеристы остановили продвижение российских танков Т-72 на фронте. После этого вражескую технику уничтожили с помощью дронов.

война
ВСУ
Украина
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