Прикордонники показали, як ефектно уразили танк окупантів на Лиманському напрямку
Українські прикордонники показали момент ураження танка російських окупантів. Події відбувалися на Лиманському напрямку.
Відео опублікувала Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 1 березня.
Ураження російського танка
Прикордонники розповіли, що по цілі працював FPV-дрон.
"По цілі "відпрацював" FPV-дрон прикордонників на Лиманському напрямку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники бригади "Гвардії наступу" показали атаку на бліндаж російських окупантів. Вони вдарили по ворогу в Харківській області.
Також полк "Азов" Національної гвардії України щодня ліквідує російських загарбників та знищує військову техніку супротивника. Нещодавно спецпідрозділ полку показав кадри роботи на самохідках M109L.
Додамо, бійці полку "Азов" показали, як розвідники штурмують позиції росіян. Події відбувалися на Кремінському напрямі.
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