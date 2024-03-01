Прикордонники показали, як ефектно уразили танк окупантів на Лиманському напрямку

Ураження російського танку. Фото: скриншот

Українські прикордонники показали момент ураження танка російських окупантів. Події відбувалися на Лиманському напрямку.

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України у п'ятницю, 1 березня.

Читайте також:

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Ураження російського танка

Прикордонники розповіли, що по цілі працював FPV-дрон.

Танк російських окупантів. Фото: скриншот

"По цілі "відпрацював" FPV-дрон прикордонників на Лиманському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники бригади "Гвардії наступу" показали атаку на бліндаж російських окупантів. Вони вдарили по ворогу в Харківській області.

Також полк "Азов" Національної гвардії України щодня ліквідує російських загарбників та знищує військову техніку супротивника. Нещодавно спецпідрозділ полку показав кадри роботи на самохідках M109L.

Додамо, бійці полку "Азов" показали, як розвідники штурмують позиції росіян. Події відбувалися на Кремінському напрямі.