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Полк Азов показав ефектні кадри роботи на самохідках M109L

29 лютого 2024 08:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Полк Азов показав ефектні кадри роботи на самохідках M109L
Боєць ЗСУ заряджає снаряд. Фото: t.me/azov_media
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Полк "Азов" Національної гвардії України щодня ліквідує російських загарбників та знищує військову техніку супротивника. Нещодавно спецпідрозділ полку "Азов" показав кадри роботи на самохідках M109L.

Про це повідомляє пресслужба полку "Азов" у середу, 28 лютого.

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Робота азовців на САУ M109L

"На фотографіях щоденна робота розрахунку САУ M109L 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ", — повідомили у полку "Азов".

На фото видно роботу 12-ї бригади спецпідрозділу “Азов” Національної гвардії України. На них бачимо, як бійці заряджають снаряди. Також бачимо ефективність роботи САУ M109L.

Боєць ЗСУ заряджає снаряд
Боєць полку "Азов" НГУ заряджає снаряд. Фото: t.me/azov_media
Вибух
Робота САУ M109L Фото:
t.me/azov_media​​
Боєць ЗСУ заряджає снаряд
Боєць полку "Азов" НГУ працює на САУ M109L. Фото: t.me/azov_media
Боєць ЗСУ заряджає снаряд
Боєць полку "Азов" НГУ заряджає снаряд. Фото: t.me/azov_media

Що відомо про самохідку M109L

Самохідне артилерійське встановлення M109L калібру 155/39 є італійською модифікацією американської 155-мм самохідної гаубиці M109. Ця модифікація була виконана компанією Leonardo Defence Systems, яка замінила оригінальний ствол на більш довгий, 39-каліберний, замість 23-каліберного ствола стандартної американської моделі.

Ця модернізована версія здатна використовувати снаряди FH-70 та оснащена 23-літровим казенним простором, відповідаючи вимогам Загального балістичного меморандуму про взаєморозуміння (JBMOU).

Установка обладнана системою видалення диму, новим дульним гальмом, а також удосконаленою системою відкату та балансування, адаптованою під підвищену віддачу та вагу боєприпасів калібру 155 мм/52. Механізм затвора має гвинтовий дизайн, а ударний механізм оснащений пристроєм для забезпечення роботи з довшими патронами.

Нагадаємо, бійці полку "Азов" показали, як розвідники штурмують позиції росіян. Події відбувалися на Кремінському напрямі.

Раніше 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ знищила російський комбат у лісах під Кремінною.

ЗСУ
Нацгвардія
військова техніка
військові
полк "Азов"
війна в Україні

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