Полк Азов показал эффектные кадры работы на самоходках M109L
Полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка "Азов" показало кадры работы на самоходках M109L.
Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов" в среду, 28 февраля.
Работа азовцев на САУ M109L
"На фотографиях — ежедневная работа расчета САУ M109L 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ", — сообщили в полку "Азов".
На фото видно работу 12-й бригады спецподразделения “Азов” Национальной гвардии Украины. На них мы видим, как бойцы заряжают снаряды. Также мы видим эффективность работы САУ M109L.
Что известно про самоходку M109L
Самоходная артиллерийская установка M109L калибра 155/39 является итальянской модификацией американской 155-мм самоходной гаубицы M109. Данная модификация была выполнена компанией Leonardo Defence Systems, которая заменила оригинальный ствол на более длинный, 39-калиберный, взамен 23-калиберного ствола стандартной американской модели.
Эта модернизированная версия способна использовать снаряды FH-70 и оснащена 23-литровым казенным пространством, соответствуя требованиям Общего баллистического меморандума о взаимопонимании (JBMOU).
Установка оборудована системой удаления дыма, новым дульным тормозом, а также усовершенствованной системой отката и балансировки, адаптированной под повышенную отдачу и вес боеприпасов калибра 155 мм/52. Механизм затвора имеет винтовой дизайн, а ударный механизм оснащен устройством для обеспечения работы с более длинными патронами.
Напомним, бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.
Ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российский комбат в лесах под Кременной.
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