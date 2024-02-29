Полк Азов показал эффектные кадры работы на самоходках M109L

Боец ВСУ заряжает снаряд. Фото: t.me/azov_media

Полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка "Азов" показало кадры работы на самоходках M109L.

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов" в среду, 28 февраля.

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"На фотографиях — ежедневная работа расчета САУ M109L 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ", — сообщили в полку "Азов".

На фото видно работу 12-й бригады спецподразделения “Азов” Национальной гвардии Украины. На них мы видим, как бойцы заряжают снаряды. Также мы видим эффективность работы САУ M109L.

Боец полка "Азов" НГУ заряжает снаряд. Фото: t.me/azov_media

Работа САУ M109L. Фото:

t.me/azov_media​​​​​​



Боец полка "Азов" НГУ работает на САУ M109L. Фото: t.me/azov_media

Боец полка "Азов" НГУ заряжает снаряд. Фото: t.me/azov_media

Что известно про самоходку M109L

Самоходная артиллерийская установка M109L калибра 155/39 является итальянской модификацией американской 155-мм самоходной гаубицы M109. Данная модификация была выполнена компанией Leonardo Defence Systems, которая заменила оригинальный ствол на более длинный, 39-калиберный, взамен 23-калиберного ствола стандартной американской модели.

Эта модернизированная версия способна использовать снаряды FH-70 и оснащена 23-литровым казенным пространством, соответствуя требованиям Общего баллистического меморандума о взаимопонимании (JBMOU).

Установка оборудована системой удаления дыма, новым дульным тормозом, а также усовершенствованной системой отката и балансировки, адаптированной под повышенную отдачу и вес боеприпасов калибра 155 мм/52. Механизм затвора имеет винтовой дизайн, а ударный механизм оснащен устройством для обеспечения работы с более длинными патронами.

Напомним, бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.

Ранее бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российский комбат в лесах под Кременной.