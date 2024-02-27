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В Азове показали штурм позиции россиян на Кременском направлении

27 февраля 2024 19:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Азове показали штурм позиции россиян на Кременском направлении
Военные "Азова". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.

Видео опубликовал полк "​​​​​​​Азов"​​​​​​​ на YouTube во вторник, 27 февраля.

Штурм позиций оккупантов

На видео можно увидеть элементы рейдовых действий и захват плацдарма перед штурмовыми действиями.

"Работает ОРСП 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области. Украинские защитники сбрасывают на врага из БпЛА боеприпасы.

Также воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российский комбат в лесах под Кременной.

Добавим, бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Таким образом, военные разгромили штурм врага.

война
украинцы
россияне
Украина
оккупанты
полк "Азов"

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