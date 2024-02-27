В Азове показали штурм позиции россиян на Кременском направлении
Бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.
Видео опубликовал полк "Азов" на YouTube во вторник, 27 февраля.
Штурм позиций оккупантов
На видео можно увидеть элементы рейдовых действий и захват плацдарма перед штурмовыми действиями.
"Работает ОРСП 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ", — говорится в сообщении.
Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области. Украинские защитники сбрасывают на врага из БпЛА боеприпасы.
Также воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российский комбат в лесах под Кременной.
Добавим, бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Таким образом, военные разгромили штурм врага.
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