В Азове показали штурм позиции россиян на Кременском направлении

Военные "Азова". Фото: скриншот с видео

Бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.

Видео опубликовал полк "​​​​​​​Азов"​​​​​​​ на YouTube во вторник, 27 февраля.

Штурм позиций оккупантов

На видео можно увидеть элементы рейдовых действий и захват плацдарма перед штурмовыми действиями.

"Работает ОРСП 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с помощью дронов уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области. Украинские защитники сбрасывают на врага из БпЛА боеприпасы.

Также воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ уничтожили российский комбат в лесах под Кременной.

Добавим, бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке Донецкой области. Таким образом, военные разгромили штурм врага.