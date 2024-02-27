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В Азові показали штурм позиції росіян на Кремінському напрямку

27 лютого 2024 19:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Азові показали штурм позиції росіян на Кремінському напрямку
Військові "Азова". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бійці полку "Азов" показали, як розвідники штурмують позиції росіян. Події відбувалися на Кремінському напрямку.

Відео опублікував полк "Азов"​​​​​​​ на YouTube у вівторок, 27 лютого.

Штурм позицій окупантів

На відео можна побачити елементи рейдових дій та захоплення плацдарму перед штурмовими діями.

"Працює ГРСП 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ за допомогою дронів нищать окупантів у Серебрянському лісі, що в Луганській області. Українські захисники скидають на ворога з БпЛА боєприпаси.

Також воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ знищили російського комбата в лісах під Кремінною.

Додамо, бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці, що на Донеччині. Таким чином військові розгромили штурм ворога.

війна
українці
росіяни
Україна
окупанти
полк "Азов"

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