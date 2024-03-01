Пограничники показали, как эффектно поразили танк оккупантов на Лиманском направлении
Украинские пограничники показали момент поражения танка российских оккупантов. События происходили на Лиманском направлении.
Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 марта.
Поражение российского танка
Пограничники рассказали, что по цели работал FPV-дрон.
"По цели "отработал" FPV-дрон пограничников на Лиманском направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники бригады "Гвардии наступления" показали атаку на блиндаж российских оккупантов. Они ударили по врагу в Харьковской области.
Также полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка показало кадры работы на самоходках M109L.
Добавим, бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.
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