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Пограничники показали, как эффектно поразили танк оккупантов на Лиманском направлении

1 марта 2024 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники показали, как эффектно поразили танк оккупантов на Лиманском направлении
Поражение российского танка. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники показали момент поражения танка российских оккупантов. События происходили на Лиманском направлении.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 марта.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Поражение российского танка

Пограничники рассказали, что по цели работал FPV-дрон.

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Танк российских оккупантов. Фото: скриншот

"По цели "отработал" FPV-дрон пограничников на Лиманском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники бригады "Гвардии наступления" показали атаку на блиндаж российских оккупантов. Они ударили по врагу в Харьковской области.

Также полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка показало кадры работы на самоходках M109L.

Добавим, бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.

россияне
Украина
пограничники
танки
оккупанты
дроны
ГПСУ

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