Пограничники показали, как эффектно поразили танк оккупантов на Лиманском направлении

Поражение российского танка. Фото: скриншот

Украинские пограничники показали момент поражения танка российских оккупантов. События происходили на Лиманском направлении.

Видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 1 марта.

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Поражение российского танка

Пограничники рассказали, что по цели работал FPV-дрон.

Танк российских оккупантов. Фото: скриншот

"По цели "отработал" FPV-дрон пограничников на Лиманском направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники бригады "Гвардии наступления" показали атаку на блиндаж российских оккупантов. Они ударили по врагу в Харьковской области.

Также полк "Азов" Национальной гвардии Украины ежедневно ликвидирует российских захватчиков и уничтожает военную технику противника. Недавно спецподразделение полка показало кадры работы на самоходках M109L.

Добавим, бойцы полка "Азов" показали, как разведчики штурмуют позиции россиян. События происходили на Кременском направлении.