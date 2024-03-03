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Наздогнали на ходу — бійці 3-ї ОШБр показали, як дроном знищили 11 росіян під Авдіївкою

3 березня 2024 17:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Наздогнали на ходу — бійці 3-ї ОШБр показали, як дроном знищили 11 росіян під Авдіївкою
Знищені окупанти. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські воїни продовжують ліквідацію ворожих військ під Авдіївкою, що на Донеччині. Бійців екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади наздогнали окупантів та на ходу за допомогою FPV-дрона завдали удару по 11 російських солдатах.

Відповідне відео знищення росіян опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram в неділю, 3 березня.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр
Скриншот допису 3-ї ОШБр

Воїни 3-ї ОШБр знищили 11 загарбників та ворожий дрон під Авдіївкою 

Військові екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр здійснили успішну спецоперацію з ліквідації особового складу противника. Українські бійці за допомогою дрона атакували загарбників на ходу, внаслідок чого знищено 11 солдатів РФ та один ворожий БпЛА.

"Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом — загоряння БК на борту з окупантами", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, воїни 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка зайшла в будівлю. Бійці точно влучили у будинок, де перебували російські солдати.

Крім того, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.

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Україна
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Авдіївка
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3 ОШБр

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