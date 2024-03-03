Наздогнали на ходу — бійці 3-ї ОШБр показали, як дроном знищили 11 росіян під Авдіївкою

Знищені окупанти. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр

Українські воїни продовжують ліквідацію ворожих військ під Авдіївкою, що на Донеччині. Бійців екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади наздогнали окупантів та на ходу за допомогою FPV-дрона завдали удару по 11 російських солдатах.

Відповідне відео знищення росіян опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram в неділю, 3 березня.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр

Воїни 3-ї ОШБр знищили 11 загарбників та ворожий дрон під Авдіївкою

Військові екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр здійснили успішну спецоперацію з ліквідації особового складу противника. Українські бійці за допомогою дрона атакували загарбників на ходу, внаслідок чого знищено 11 солдатів РФ та один ворожий БпЛА.

"Наздогнали противника на ходу та влучили в техніку під час переміщення ворожої піхоти за допомогою дрона FPV. Бонусом — загоряння БК на борту з окупантами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, воїни 3-ї ОШБр завдали успішного удару по російській піхоті, яка зайшла в будівлю. Бійці точно влучили у будинок, де перебували російські солдати.

Крім того, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.