Догнали на ходу — бойцы 3-й ОШБр показали, как дроном уничтожили 11 россиян под Авдеевкой

Уничтоженные оккупанты. Фото: скриншот с видео 3-й ОШБр

Украинские воины продолжают ликвидацию вражеских войск под Авдеевкой на Донетчине. Бойцы экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады догнали оккупантов и на ходу с помощью FPV-дрона нанесли удар по 11 российским солдатам.

Соответствующее видео уничтожения россиян опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в воскресенье, 3 марта.

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Скриншот поста 3-й ОШБр

Воины 3-й ОШБр уничтожили 11 захватчиков и вражеский дрон под Авдеевкой

Военные экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем 3-й ОШБр провели успешную спецоперацию по ликвидации личного состава противника. Украинские бойцы с помощью дрона атаковали захватчиков на ходу, в результате чего уничтожены 11 солдат РФ и один вражеский БпЛА.

"Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом — возгорание БК на борту с оккупантами", — говорится в сообщении.

Напомним, воины 3-й ОШБр нанесли успешный удар по зашедшей в здание российской пехоте. Бойцы точно попали в дом, где находились российские солдаты.

Кроме того, украинские защитники уничтожают и вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.