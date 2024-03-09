У ДПСУ показали, як аеророзвідники НГУ знищили замасковані позиції окупантів

Знищення позицій росіян. Фото: ДПСУ

Збройні сили України протистоять російським окупантам щодня. Українські бійці виявляють та знищують навіть приховані позиції росіян, у тому числі на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 9 березня.

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Знищення прихованих позицій росіян

Нещодавно на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із побратимами 23 бригади Національної гвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Це сталося завдяки дронам-камікадзе.

"Ворогу ніде ні причаїтися, ні втекти: отримаємо загарбників хоч з-під землі", — повідомили у ДПСУ.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічноног полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських окупантів.