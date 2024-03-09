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У ДПСУ показали, як аеророзвідники НГУ знищили замасковані позиції окупантів

9 березня 2024 18:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ДПСУ показали, як аеророзвідники НГУ знищили замасковані позиції окупантів
Знищення позицій росіян. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Збройні сили України протистоять російським окупантам щодня. Українські бійці виявляють та знищують навіть приховані позиції росіян, у тому числі на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 9 березня.

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Знищення прихованих позицій росіян

Нещодавно на Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники спільно із побратимами 23 бригади Національної гвардії "Хортиця" знищили замасковані позиції російських окупантів. Це сталося завдяки дронам-камікадзе.

"Ворогу ніде ні причаїтися, ні втекти: отримаємо загарбників хоч з-під землі", — повідомили у ДПСУ.

Повідомлення ДПСУ
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічноног полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці на Донеччині.

Раніше військові та 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ показали, як поблизу Тернів на Кремінському напрямку майстерно полюють на російських окупантів.

розвідка
Нацгвардія
відео
прикордонники
військові
окупанти
ліквідація

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