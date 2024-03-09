В ГПСУ показали, как аэроразведчики НГУ уничтожили замаскированные позиции оккупантов
Вооруженные силы Украины противостоят российским оккупантам каждый день. Украинские бойцы обнаруживают и уничтожают даже скрытые позиции россиян, в том числе на Запорожском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 9 мара.
Уничтожение скрытых позиций россиян
Недавно на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с собратьями 23 бригады Национальной гвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Это произошло благодаря дронам-камикадзе.
"Врагу нигде ни затаиться, ни скрыться: достанем захватчиков хоть из-под земли", – сообщили в ГПСУ.
Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоты на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.
Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как близ Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских оккупантов.
Читайте Новини.LIVE!