В ГПСУ показали, как аэроразведчики НГУ уничтожили замаскированные позиции оккупантов

Уничтожение позиций россиян. Фото: ГПСУ

Вооруженные силы Украины противостоят российским оккупантам каждый день. Украинские бойцы обнаруживают и уничтожают даже скрытые позиции россиян, в том числе на Запорожском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 9 мара.

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Уничтожение скрытых позиций россиян

Недавно на Запорожском направлении пограничники-аэроразведчики совместно с собратьями 23 бригады Национальной гвардии "Хортица" уничтожили замаскированные позиции российских оккупантов. Это произошло благодаря дронам-камикадзе.

"Врагу нигде ни затаиться, ни скрыться: достанем захватчиков хоть из-под земли", – сообщили в ГПСУ.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоты на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Ранее военные и 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ показали, как близ Тернов на Кременском направлении мастерски охотятся на российских оккупантов.