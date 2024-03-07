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ВСУ уничтожили состав боеприпасов оккупантов — Генштаб опубликовал утреннюю сводку

7 марта 2024 08:38
обновлено: 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ уничтожили состав боеприпасов оккупантов — Генштаб опубликовал утреннюю сводку
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Начался 742-й день полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в четверг, 7 марта.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении силы обороны отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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Вертолет ВСУ. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Там россияне 20 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее ивового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении защитники продолжают и дальше удерживать позиции. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения, несмотря на свои значительные потери.

За прошедшие сутки противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников.

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Патроны в руках защитника. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по оккупантам

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника.

А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному составу и четырем артиллерийским средствам противника.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Потери России в войне по состоянию на 7 марта

  • личного состава — около 421 430 (+1 160) человек;
  • танков — 6695 (+17) единиц;
  • боевых бронированных машин — 12 779 (+51) единиц;
  • артиллерийских систем — 10 350 (+42) единиц;
  • РСЗО — 1009 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 701 (+0) единица;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 963 (+42) единицы;
  • крылатых ракет — 1919 (+1) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 13 532 (+53) единицы;
  • специальной техники — 1 647 (+5) единиц.
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Потери РФ. Фото: Генштаб

Ранее Гуменюк заявила, что российские захватчики не прекращают попытки штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.

Также мы писали, что в боях за Крынки россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.

ВСУ
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Генштаб ВСУ
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фронт

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