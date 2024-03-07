ВСУ уничтожили состав боеприпасов оккупантов — Генштаб опубликовал утреннюю сводку
Начался 742-й день полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновений с врагом.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в четверг, 7 марта.
Ситуация на направлениях
На Купянском направлении силы обороны отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские защитники отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отбили 21 атаку врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. Там россияне 20 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее ивового и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении защитники продолжают и дальше удерживать позиции. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения, несмотря на свои значительные потери.
За прошедшие сутки противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников.
Удары ВСУ по оккупантам
Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника.
А подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава, одному составу и четырем артиллерийским средствам противника.
Потери России в войне по состоянию на 7 марта
- личного состава — около 421 430 (+1 160) человек;
- танков — 6695 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин — 12 779 (+51) единиц;
- артиллерийских систем — 10 350 (+42) единиц;
- РСЗО — 1009 (+1) единиц;
- средств ПВО — 701 (+0) единица;
- самолетов — 347 (+0) единиц;
- вертолетов — 325 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 963 (+42) единицы;
- крылатых ракет — 1919 (+1) единиц;
- кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 13 532 (+53) единицы;
- специальной техники — 1 647 (+5) единиц.
Ранее Гуменюк заявила, что российские захватчики не прекращают попытки штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.
Также мы писали, что в боях за Крынки россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.
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