ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів — Генштаб опублікував ранкове зведення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Розпочався 742 день повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook в четвер, 7 березня.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Гелікоптер ЗСУ. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Там росіяни 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку захисники продовжують і надалі утримувати позиції. Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи, не зважаючи на свої значні втрати.

Протягом минулої доби противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників.

Патрони в руках захисника. Фото: Генштаб

Удари ЗСУ по окупантах

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.

А підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати Росії у війні станом на 7 березня

особового складу — близько 421 430 (+1 160) осіб;

танків — 6 695 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин — 12 779 (+51) одиниць;

артилерійських систем — 10 350 (+42) одиниць;

РСЗВ — 1009 (+1) одиниць;

засобів ППО — 701 (+0) одиниця;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 963 (+42) одиниці;

крилатих ракет — 1919 (+1) одиниць;

кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 13 532 (+53) одиниці;

спеціальної техніки — 1 647 (+5) одиниць.

Втрати РФ. Фото: Генштаб

Раніше Гуменюк заявила, що російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області. Там українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.

Також ми писали, що в боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку.