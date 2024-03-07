ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів — Генштаб опублікував ранкове зведення
Розпочався 742 день повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнень з ворогом.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook в четвер, 7 березня.
Ситуація на напрямках
На Куп’янському напрямку сили оборони відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. Там росіяни 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку захисники продовжують і надалі утримувати позиції. Ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи, не зважаючи на свої значні втрати.
Протягом минулої доби противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників.
Удари ЗСУ по окупантах
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.
А підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному складу боєприпасів та чотирьох артилерійських засобах противника.
Втрати Росії у війні станом на 7 березня
- особового складу — близько 421 430 (+1 160) осіб;
- танків — 6 695 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин — 12 779 (+51) одиниць;
- артилерійських систем — 10 350 (+42) одиниць;
- РСЗВ — 1009 (+1) одиниць;
- засобів ППО — 701 (+0) одиниця;
- літаків — 347 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 963 (+42) одиниці;
- крилатих ракет — 1919 (+1) одиниць;
- кораблів/катерів — 26 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13 532 (+53) одиниці;
- спеціальної техніки — 1 647 (+5) одиниць.
Раніше Гуменюк заявила, що російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області. Там українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.
Також ми писали, що в боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку.
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