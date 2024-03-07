Гуменюк заявила, що росіяни продовжують здійснювати штурми плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини

ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Фото: BBC

Російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області. Там українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.

Про це заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Ми Україна.

Читайте також:

Скриншот допису Ми Україна

ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

За словами Гуменюк, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 74 окупантів на лівому березі Херсонщини, з яких 50 — в районі Кринок.

"Це говорить про те, що вони продовжують штурмові дії у м’ясний спосіб, без підтримки бронетехніки", — сказала вона.

Представниця ОК "Південь" додала, що стосовно загальної ситуації вздовж всієї лінії фронту — основним способом тиску ворога є артобстріли та застосування дронів по правобережжю.

Раніше військовослужбовець 47-ої бригади Микола Мельник розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що в боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку.

Також у Генштабі повідомляли, що 25 лютого ворог намагався двічі штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.