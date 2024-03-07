Гуменюк заявила, що росіяни продовжують здійснювати штурми плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини
Російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області. Там українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.
Про це заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Ми Україна.
ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
За словами Гуменюк, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 74 окупантів на лівому березі Херсонщини, з яких 50 — в районі Кринок.
"Це говорить про те, що вони продовжують штурмові дії у м’ясний спосіб, без підтримки бронетехніки", — сказала вона.
Представниця ОК "Південь" додала, що стосовно загальної ситуації вздовж всієї лінії фронту — основним способом тиску ворога є артобстріли та застосування дронів по правобережжю.
Раніше військовослужбовець 47-ої бригади Микола Мельник розповів в інтерв'ю Новини.LIVE, що в боях за Кринки росіяни зазнали більших втрат, ніж навіть за Авдіївку.
Також у Генштабі повідомляли, що 25 лютого ворог намагався двічі штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.
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