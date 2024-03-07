Гуменюк заявила, что россияне продолжают совершать штурмы плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонщины
Российские захватчики не прекращают попыток штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.
Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Ми Україна.
ВСУ на левобережье Херсона
По словам Гуменюк, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 74 оккупантов на левом берегу Херсонщины, из которых 50 — в районе Крынок.
"Это говорит о том, что они продолжают штурмовые действия мясным способом, без поддержки бронетехники", — сказала она.
Представительница ОК "Юг" добавила, что по отношению к общей ситуации вдоль всей линии фронта — основным способом давления врага являются артобстрелы и применение дронов по правобережью.
Ранее военнослужащий 47-й бригады Николай Мельник рассказал в интервью Новини.LIVE, что в боях за Крынки россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.
Также в Генштабе сообщалось, что 25 февраля враг пытался дважды штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра.
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