Гуменюк заявила, что россияне продолжают совершать штурмы плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонщины

ВСУ на левом берегу Херсонщины. Фото: BBC

Российские захватчики не прекращают попыток штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.

Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Ми Україна.

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Скриншот поста Ми Україна

ВСУ на левобережье Херсона

По словам Гуменюк, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 74 оккупантов на левом берегу Херсонщины, из которых 50 — в районе Крынок.

"Это говорит о том, что они продолжают штурмовые действия мясным способом, без поддержки бронетехники", — сказала она.

Представительница ОК "Юг" добавила, что по отношению к общей ситуации вдоль всей линии фронта — основным способом давления врага являются артобстрелы и применение дронов по правобережью.

Ранее военнослужащий 47-й бригады Николай Мельник рассказал в интервью Новини.LIVE, что в боях за Крынки россияне понесли большие потери, чем даже за Авдеевку.

Также в Генштабе сообщалось, что 25 февраля враг пытался дважды штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра.