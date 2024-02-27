Бої на Кринки: військовий розповів про втрати

Військовослужбовець Збройних сил України Микола Мельник. Фото: Новини.LIVE

За Кринки росіяни понесли більше втрат, ніж навіть за Авдіївку. Саме це село у Херсонській області стягнуло на себе таку велику кількість російський військових, що стримує їх від наступу на Роботине.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів військовослужбовець 47-ої бригади Микола Мельник.

Бій за Кринки

"Виходячи із нинішньої нашої тактики ЗСУ та морської піхоти, то вони просто люди із заліза. Це визначний приклад героїзму. Морська піхота та підрозділи, які їм допомагають, сконцентрували на собі величезну кількість російських сил, які постійно утилізують ворога", — розповів Микола Мельник.

Кринки стягнули на собі сили, які могли вдарити по Роботиному. Робота ЗСУ на цьому напрямку — це приклад координації піхоти, артилерії та БпЛА.

Шанси вибити звідти росіян є. Однак є й можливість, що росіяни цей бій виграють за рахунок живої сили, яку їм не шкода пускати цілими дивізіями під артилерійський вогонь ЗСУ.

"На певному етапі росіяни думали, що ЗСУ можуть піти із цього плацдарму в напрямок Криму. Тому наразі іде наказ на його ліквідацію. Є політичне рішення його зачистити, бо він дійсно загрожує тиловим частинам росіян. Ті зусилля, які вивільняться, можуть сконцентрувати на інших ділянках фронту", — пояснив військовий.

Нагадаємо, ЗСУ зуміли захопити плацдарми на лівому березі Дніпра на Херсонщині та успішно утримують свої позиції.