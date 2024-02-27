Бои на Крынки: военный рассказал о потерях

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Николай Мельник. Фото: Новости.

За Крынки россияне понесли больше потерь, чем даже за Авдеевку. Именно это село в Херсонской области взяло на себя такое большое количество российских военных, что сдерживает их от наступления на Роботино.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал военнослужащий 47-й бригады Николай Мельник.

Бой за Крынки

"Исходя из нынешней нашей тактики ВСУ и морской пехоты, то они просто люди из железа. Это выдающийся пример героизма. Морская пехота и помогающие им подразделения сконцентрировали на себе огромное количество российских сил, постоянно утилизирующих врага", — рассказал Николай Мельник.

Крынки стянули на себе силы, которые могли ударить по Роботиному. Работа ВСУ на этом направлении — пример координации пехоты, артиллерии и БпЛА.

Шансы выбить оттуда россиян есть. Однако есть и возможность, что россияне это сражение выиграют за счет живой силы, которую им не жалко пускать целыми дивизиями под артиллерийский огонь ВСУ.

"На определенном этапе россияне думали, что ВСУ могут уйти из этого плацдарма в направление Крыма. Поэтому сейчас идет приказ на его ликвидацию. Есть политическое решение его зачистить, потому что он действительно угрожает тыловым частям россиян. Высвободившиеся усилия могут сконцентрировать на других участках фронта", — объяснил военный.

Напомним, ВСУ сумели захватить плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области и успешно удерживают свои позиции.