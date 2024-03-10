Нічна атака "шахедів" на Україну — скільки дронів збили сили ППО

Сили ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В ніч проти неділі, 10 березня Росія вкотре атакувала Україну своїми ударними безпілотниками типу "Shahed" та ракетами С-300. Сили протиповітряної оборони України ліквідували 35 з 39 випущених дронів цієї ночі.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Як повідомили Повітряні Сили, росіяни вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині. Крім того, окупанти випустили по Україні з мису Чауда в Криму та російського Приморсько-Ахтарська 39 БпЛА.

Українським захисникам неба вдалося знищити 35 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

"Більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Інфографіка збитих "шахедів" ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 9 березня в Одесі прогриміли вибухи. В місті працювала ППО, яка збила російські дрони.

Також в ніч проти 10 березня вибухи лунали у Хмельницькій, Донецькій та Київській областях під час довготривалої повітряної тривоги. Регіони перебували під атакою ударних безпілотників.