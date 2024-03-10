У Хмельницькій області гримлять сильні вибухи, — ЗМІ

Дим після вибуху вночі підіймається над будинком. Ілюстративне фото: t.me/volyn_news

Вибухи в Хмельницькій області зараз 10 березня лунають під час довготривалої повітряної тривоги. Регіон та кілька інших перебувають під атакою ударних безпілотників.

Про це повідомляють соцмережі.

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За інформацією "Суспільного", на Хмельниччині чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Своєю чергою повітряна тривога охопила такі області:

Житомирську,

Вінницьку,

Хмельницьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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