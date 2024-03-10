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У Хмельницькій області гримлять сильні вибухи, — ЗМІ

10 березня 2024 04:51
оновлено: 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Хмельницькій області гримлять сильні вибухи, — ЗМІ
Дим після вибуху вночі підіймається над будинком. Ілюстративне фото: t.me/volyn_news
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз 10 березня лунають під час довготривалої повітряної тривоги. Регіон та кілька інших перебувають під атакою ударних безпілотників.

Про це повідомляють соцмережі.

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За інформацією "Суспільного", на Хмельниччині чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Своєю чергою повітряна тривога охопила такі області:

  • Житомирську,
  • Вінницьку,
  • Хмельницьку. 
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 10 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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