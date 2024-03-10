У Хмельницькій області гримлять сильні вибухи, — ЗМІ
10 березня 2024 04:51
оновлено: 04:55
Дим після вибуху вночі підіймається над будинком. Ілюстративне фото: t.me/volyn_news
Вибухи в Хмельницькій області зараз 10 березня лунають під час довготривалої повітряної тривоги. Регіон та кілька інших перебувають під атакою ударних безпілотників.
Про це повідомляють соцмережі.
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За інформацією "Суспільного", на Хмельниччині чути вибухи.
Своєю чергою повітряна тривога охопила такі області:
- Житомирську,
- Вінницьку,
- Хмельницьку.
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