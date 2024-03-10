В Хмельницкой области гремят сильные взрывы, — СМИ

Дым после взрыва ночью поднимается над домом. Иллюстративное фото: t.me/volyn_news

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 10 марта раздаются во время длительной воздушной тревоги. Регион и несколько других находятся под атакой ударных беспилотников.

Об этом сообщают соцсети.

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По информации "Общественного", в Хмельницкой области слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"

В свою очередь воздушная тревога охватила следующие области:

Житомирскую,

Винницкую,

Хмельницкий.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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