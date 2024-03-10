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В Хмельницкой области гремят сильные взрывы, — СМИ

10 марта 2024 04:51
обновлено: 04:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Хмельницкой области гремят сильные взрывы, — СМИ
Дым после взрыва ночью поднимается над домом. Иллюстративное фото: t.me/volyn_news
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 10 марта раздаются во время длительной воздушной тревоги. Регион и несколько других находятся под атакой ударных беспилотников.

Об этом сообщают соцсети.

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По информации "Общественного", в Хмельницкой области слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Хмельницкий"

В свою очередь воздушная тревога охватила следующие области:

  • Житомирскую,
  • Винницкую,
  • Хмельницкий.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 10 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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