В Хмельницкой области гремят сильные взрывы, — СМИ
10 марта 2024 04:51
обновлено: 04:55
Дым после взрыва ночью поднимается над домом. Иллюстративное фото: t.me/volyn_news
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 10 марта раздаются во время длительной воздушной тревоги. Регион и несколько других находятся под атакой ударных беспилотников.
Об этом сообщают соцсети.
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По информации "Общественного", в Хмельницкой области слышны взрывы.
В свою очередь воздушная тревога охватила следующие области:
- Житомирскую,
- Винницкую,
- Хмельницкий.
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