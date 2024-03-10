Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько дронов сбили силы ПВО

Силы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 10 марта, Россия в очередной раз атаковала Украину своими ударными беспилотниками типа "Shahed" и ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 35 из 39 выпущенных дронов этой ночью.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Работа ПВО в ночь на 10 марта

Как сообщили Воздушные Силы, россияне ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине. Кроме того, оккупанты выпустили по Украине из мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска 39 БпЛА.

Украинским защитникам неба удалось уничтожить 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

"Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ", — говорится в сообщении.

Инфографика сбитых "шахедов" ВС ВСУ

Скриншот поста ВС ВСУ

Напомним, вечером 9 марта в Одессе прогремели взрывы. В городе работала ПВО, сбившая российские дроны.

Также в ночь на 10 марта взрывы раздавались в Хмельницкой, Донецкой и Киевской областях во время длительной воздушной тревоги. Регионы находились под атакой ударных беспилотников.