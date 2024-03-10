Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько дронов сбили силы ПВО arrow

Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько дронов сбили силы ПВО

10 марта 2024 07:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ночная атака "шахедов" на Украину — сколько дронов сбили силы ПВО
Силы ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ночь на воскресенье, 10 марта, Россия в очередной раз атаковала Украину своими ударными беспилотниками типа "Shahed" и ракетами С-300. Силы противовоздушной обороны Украины ликвидировали 35 из 39 выпущенных дронов этой ночью.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Работа ПВО в ночь на 10 марта

Как сообщили Воздушные Силы, россияне ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донетчине. Кроме того, оккупанты выпустили по Украине из мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска 39 БпЛА.

Украинским защитникам неба удалось уничтожить 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

"Большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, средства РЭБ", — говорится в сообщении.

Инфографика сбитых "шахедов" ПС ВСУ
Инфографика сбитых "шахедов" ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Напомним, вечером 9 марта в Одессе прогремели взрывы. В городе работала ПВО, сбившая российские дроны.

Также в ночь на 10 марта взрывы раздавались в Хмельницкой, Донецкой и Киевской областях во время длительной воздушной тревоги. Регионы находились под атакой ударных беспилотников.

война
беспилотники
Украина
обстрелы
ПВО
дроны
атака
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского