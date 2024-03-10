Враг продолжает наступать в небе и на земле — в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Аександр Сырский. Фото: Telegram Сырського

В Украине продолжаются 746 сутки российской вооруженной агрессии. За минувшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. Кроме наступлений на позиции Вооруженных сил, враг атакует с воздуха. Оккупанты нанесли пять ракетных и 95 авиационных ударов, а также 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В ночь на 10 марта произошла очередная атака "шахедами", россияне выпустили 22 дрона.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, 10 марта.

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Захватчики нанесли удар с воздуха, выпустив 22 БпЛА типа "Shahed" по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить 20 ударных дронов.

Из авиации враг обстрелял населенные пункты Луганской области, Донецкой области, Запорожской области.

"Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Танк ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях фронта

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания войск ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наступательные действия не зафиксированы.

Украинский воин. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь атак противника в районе Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили шесть атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении защитники отразили 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены восемь атак россиян в районах Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ продолжают держать свои позиции.

Оружие военного. Фото: Генштаб ВСУ

Удары ВСУ по оккупантам

Авиация сил обороны за сутки нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны оккупантов", — добавили в Генштабе.

Потери оккупантов на фронте по состоянию на 10 марта

личного состава — около 424060 (+900) человек;

танков — 6 731 (+19) единиц;

боевых бронированных машин — 12 850 (+27) единицы;

артиллерийских систем — 10 466 (+38) единиц;

РСЗО — 1 015 (+3);

средства ПВО — 709 (+2);

самолетов — 347 (+0);

вертолетов — 325 (+0);

БпЛА — 8082 (+41);

крылатые ракеты — 1919;

корабли /катера — 26 (+0);

подводные лодки — 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 13 752 (+69);

специальной техники — 1672 (+6).

Инфографика Генштаба о потерях

Напомним, самоходные артиллерийские установки Archer активно используются бойцами сил обороны для борьбы против российских захватчиков. СтратКом ВСУ обнародовал видео работы САУ Archer.

Добавим, в Ивановском Донецкой области продолжаются боевые действия. Армия РФ проникла в село, совершают штурмы и лобовые атаки, а также пытаются обойти населенный пункт.