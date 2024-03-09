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У ЗСУ розповіли, чи контролюють окупанти село Іванівське Донецької області

9 березня 2024 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ЗСУ розповіли, чи контролюють окупанти село Іванівське Донецької області
Зруйноване село у Донецькій області. Фото: Нацполіція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Іванівському Донецької області продовжуються бойові дії. Російські збройні сили проникли в село, здійснюють штурми та лобові атаки, а також намагаються обійти населений пункт.

Про це повідомив командир батальйонно-тактичної групи 4 бригади оперативного значення Нацгвардії Сергій Сидорін в ефірі телемарафону у суботу, 9 березня.

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За словами Сидоріна, Сили оборони також присутні у цьому районі.

"Лінія зіткнення досить динамічна, позиції переходять із рук до рук. Але щоб контролювала його Росія в повному обсязі такого немає", — повідомив військовий.

Раніше начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомив, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, продовжуються бої. Російські війська чинять тиск з флангів і проводять лобові атаки в районі сіл Іванівське та Богданівка. Основною метою ворога є захоплення міста Часів Яр.

Ивановское
Бої довкола Іванівського. Фото: Deep State

Нагадаємо, російська армія влаштувала тактичну несподіванку за останні тижні на фронті. На Авдіївському напрямку окупанти значно покращили свої тактичні можливості.

Крім того, окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угруповання військ. Минулої доби там сталося 21 бойове зіткнення з ворогом.

ЗСУ
Донецька область
військові
окупанти
окупація
війна в Україні

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