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Армия РФ устроила тактическую неожиданность — в ISW рассказали о возможностях оккупантов в Авдеевке

9 марта 2024 07:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Армия РФ устроила тактическую неожиданность — в ISW рассказали о возможностях оккупантов в Авдеевке
Российские военные. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия устроила тактическую неожиданность за последние недели на фронте. На Авдеевском направлении оккупанты значительно улучшили свои тактические возможности.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики указывают, что солдаты РФ могли усвоить тактическую адаптацию, которую оккупанты устроили во время штурмовых действий на фронте.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 8 марта отметил, что захватчики смогли тактически перегруппироваться и сместить направление наступления с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки в районы близ северо-восточной Авдеевки. При этом обозреватель подчеркнул, что армия РФ перегруппировалась и совершила тактический оползень, однако украинские военные не смогли осознать такие действия. Машовец подчеркнул, что противник смог продвинуться глубже на передовой именно из-за использования тактической неожиданности.

Другие военные аналитики утверждают, что способность вооруженных сил России достичь тактической неожиданности на фронте заслуживает внимания. Стоит отметить, что такая неожиданность была использована только под Авдеевкой, по другим направлениям фронта она не была замечена. В ISW подчеркивают, что подобные тактические возможности российских войск не означают улучшения их возможностей.

Институт изучения войны добавил, что Россия на передовой продемонстрировала ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта. Однако неудачи РФ по всей Украине указывают, что военное командование не усвоило и не распространило тактические адаптации среди всех подразделений.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что сейчас захватчикам не удается продавить линию обороны под Авдеевкой. При этом враг совершает наступательные операции постоянно.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что страна стабилизирует линию фронта. После этого военные начнут готовиться к контрнаступательным действиям по перехвату инициативы.

война
российские войска
Украина
оккупанты
Авдеевка
Россия
фронт

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