Бійці 47-ї ОМБр з дронів уразили росіян — бійці показали відео своєї ефектної роботи під Авдіївкою

Окупант, який був знищений 47 ОМБр. Фото: скриншот з відео 47 ОМБр

На Андійському напрямку фронту точаться жорсткі бої. Окупанти наступають на війська Збройних сил цілодобово. Однак українські бійці дають відсіч ворогу та нищать російських солдатів. Воїни 47 окремої механізованої бригади ліквідували особовий склад противника з дронів.

Відповідне відео опублікувала 47 ОМБр у Telegram.

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Скриншот допису 47 ОМБр

Бійці 47-ї ОМБр розбили штурмову групу РФ під Авдіївкою

На відео видно, як військові готуються до атаки з дронів по росіянах. Згодом вони завдають успішних ударів по окупантах, які отримують "квиток в один кінець".

"Після того, як воїни 47 окремої механізованої бригади вкотре знищили бронетехніку окупантів, російське командування застосовує її здебільшого для підвозу піхоти. Однак самі ж росіяни ще досі не можуть збагнути, що це квиток в один кінець. Як тільки штурмова група висаджується — бійці 47 ОМБр розбивають росіян вщент", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, українська армія вкотре атакувала противника з повітря. Військові 47 окремої механізованої бригади на вертольотах завдали удару по окупантах на Авдіївському напрямку.

Також екскомандир "Азову" Жорін показав, як протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували загарбників під Авдіївкою.