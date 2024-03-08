Екскомандир "Азову" Жорін показав, як протитанкісти 3-ї ОШБр нищать ворога під Авдіївкою

Знищення солдата РФ. Фото: скриншот з відео Жоріна

Українські воїни продовжують ліквідувати особовий склад ворога на фронті. Так, цього разу протитанкісти третьої штурмової бригади з дронів атакували окупантів під Авдіївкою.

Відповідне відео у Telegram опублікував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Читайте також:

Скриншот допису Жоріна

Знищення солдатів РФ під Авдіївкою

Жорін поширив кадри, на яких підрозділ Fatum протитанкістів 3-ї ОШБр нищить загарбників. Українські захисники за допомогою дронів один за одним ліквідували росіян та їх військову техніку. Незворотні втрати бійці ЗСУ нанесли противнику на Авдіївському напрямку.

"Наносити максимальні втрати ворогу — найбільш дієва тактика на сьогоднішній день, що не дає просуватись РФ так, як вони планують. Авдіївський напрямок, робота підрозділу Fatum протитанкістів нашої Третьої штурмової", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3 ОШБр наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

Також ми писали, що бійці 53 окремої механізованої бригади атакували окупантів з повітря. Воїни здійснили кілька уражень російських військ за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.