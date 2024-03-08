Экс-командир "Азова" Жорин показал, как противотанкисты 3-й ОШБр уничтожают врага под Авдеевкой

Уничтожение солдата РФ. Фото: скриншот с видео Жорина

Украинские воины продолжают ликвидировать личный состав врага на фронте. Так, на этот раз противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали оккупантов под Авдеевкой.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

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Уничтожение солдат РФ под Авдеевкой

Жорин распространил кадры, на которых подразделение Fatum противотанкистов 3-й ОШБр уничтожает захватчиков. Украинские защитники с помощью дронов друг за другом ликвидировали россиян и их военную технику. Необратимые потери бойцы ВСУ нанесли противнику на Авдеевском направлении.

"Наносить максимальные потери врагу — наиболее действенная тактика на сегодняшний день, не дающая продвигаться РФ так, как они планируют. Авдеевское направление, работа подразделения Fatum противотанкистов нашей Третьей штурмовой", — говорится в описании под видео.

Напомним, воины экипажа "Ветролом" батальона беспилотных систем 3 ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона и уничтожили 11 солдат РФ.

Также мы писали, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады атаковали оккупантов с воздуха. Воины произвели несколько поражений российских войск с помощью дронов на Авдеевском направлении.