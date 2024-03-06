Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Ефектне нищення росіян з повітря — як 53 ОМБр здійснила дронову атаку під Авдіївкою arrow

Ефектне нищення росіян з повітря — як 53 ОМБр здійснила дронову атаку під Авдіївкою

6 березня 2024 18:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ефектне нищення росіян з повітря — як 53 ОМБр здійснила дронову атаку під Авдіївкою
Ліквідація росіянина з дрона. Фото: скриншот з відео Стерненка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. Цього разу бійці 53-ї окремої механізованої бригади атакували окупантів з повітря. Воїни здійснили кілька уражень особового складу російських військ за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео знищення опублікував журналіст Сергій Стерненко у Telegram  у середу, 6 березня.

Читайте також:
Скриншот допису Стерненка
Скриншот допису Стерненка

Знищення окупантів воїнами 53-ї ОМБр під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку точаться важкі бої. Українські захисники успішно використовують дрони для допомоги піхоті. Так бійці 53-ї ОМБр завдали удару по російських солдатах з повітря. На відео опублікованому Стерненком видно, як військові одну за одною нищать групи загарбників, ті намагаються тікати, але не встигають. 

Також журналіст висловив вдячність українцям, які донать, тому що саме на ці кошти були закуплені безпілотники для військових.

"Авдіївський напрям. Воїни 53 ОМБр регулярно знищують російських вилупків вашими дронами. Дякую, що допомагаєте. Завдяки вам у підрозділах завжди є чим нищити ворога", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, українська армія вкотре атакувала противника з повітря. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах завдали удару по окупантах на Авдіївському напрямку.

Додамо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШбР наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.

війна
російські війська
Сергій Стерненко
росіяни
Україна
відео
окупанти
дрони
ліквідація
Авдіївка
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд