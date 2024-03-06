Ефектне нищення росіян з повітря — як 53 ОМБр здійснила дронову атаку під Авдіївкою

Ліквідація росіянина з дрона. Фото: скриншот з відео Стерненка

Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. Цього разу бійці 53-ї окремої механізованої бригади атакували окупантів з повітря. Воїни здійснили кілька уражень особового складу російських військ за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео знищення опублікував журналіст Сергій Стерненко у Telegram у середу, 6 березня.

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Скриншот допису Стерненка

Знищення окупантів воїнами 53-ї ОМБр під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку точаться важкі бої. Українські захисники успішно використовують дрони для допомоги піхоті. Так бійці 53-ї ОМБр завдали удару по російських солдатах з повітря. На відео опублікованому Стерненком видно, як військові одну за одною нищать групи загарбників, ті намагаються тікати, але не встигають.

Також журналіст висловив вдячність українцям, які донать, тому що саме на ці кошти були закуплені безпілотники для військових.

"Авдіївський напрям. Воїни 53 ОМБр регулярно знищують російських вилупків вашими дронами. Дякую, що допомагаєте. Завдяки вам у підрозділах завжди є чим нищити ворога", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, українська армія вкотре атакувала противника з повітря. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах завдали удару по окупантах на Авдіївському напрямку.

Додамо, воїни екіпажу "Вітролом" батальйону безпілотних систем 3-ї ОШбР наздогнали росіян на ходу та за допомогою FPV-дрона знищили 11 солдатів РФ.