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Эффектное уничтожение россиян с воздуха — как 53 ОМБр осуществила дроновую атаку под Авдеевкой

6 марта 2024 18:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Эффектное уничтожение россиян с воздуха — как 53 ОМБр осуществила дроновую атаку под Авдеевкой
Ликвидация россиянина из дрона. Фото: скриншот с видео Стерненко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз бойцы 53 отдельной механизированной бригады атаковали оккупантов из воздуха. Военные произвели несколько поражений личного состава российских войск с помощью дронов на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео уничтожения опубликовал журналист Сергей Стерненко в Telegram в среду, 6 марта.

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Скриншот сообщения Стерненка
Скриншот поста Стерненко

Уничтожение оккупантов воинами 53 ОМБр под Авдеевкой

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники успешно используют дроны для помощи пехоте. Так, бойцы 53 ОМБр нанесли удар по российским солдатам с воздуха. На видео, опубликованном Стерненко, видно, как военные одну за другой уничтожают группы захватчиков, те пытаются убегать, но не успевают.

Также журналист выразил благодарность за донаты украинцам, потому что именно на эти средства были закуплены беспилотники для военных.

"Авдеевское направление. Воины 53 ОМБр регулярно уничтожают российских вылупков вашими дронами. Спасибо, что помогаете. Благодаря вам в подразделениях всегда есть чем уничтожать врага", — говорится в описании под видео.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47 отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Добавим, воины экипажа "Вітролом" батальона беспилотных систем 3 ОШБр догнали россиян на ходу и с помощью FPV-дрона уничтожили 11 солдат РФ.

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