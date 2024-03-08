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Бойцы 47-й ОМБр из дронов поразили россиян — бойцы показали видео своей работы под Авдеевкой

8 марта 2024 04:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Бойцы 47-й ОМБр из дронов поразили россиян — бойцы показали видео своей работы под Авдеевкой
Оккупант, который был уничтожен 47 ОМБр. Фото: скриншот с видео 47 ОМБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Андрейском направлении фронта продолжаются жесткие бои. Оккупанты наступают на войска Вооруженных сил круглосуточно. Однако украинские бойцы дают отпор врагу и уничтожают российских солдат. Воины 47 отдельной механизированной бригады ликвидировали личный состав противника из дронов.

Соответствующее видео опубликовала 47 ОМБр в Telegram.

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Скриншот сообщения 47 ОМБр
Скриншот поста 47 ОМБр

Бойцы 47-й ОМБр разбили штурмовую группу РФ под Авдеевкой

На видео видно, как военные готовятся к атаке из дронов по россиянам. Впоследствии они наносят успешные удары по оккупантам, получающим "билет в один конец".

"После того, как воины 47 отдельной механизированной бригады в который раз уничтожили бронетехнику оккупантов, российское командование применяет ее в основном для подвоза пехоты. Однако сами же россияне до сих пор не могут понять, что этот билет в один конец. Как только штурмовая группа высаживается — бойцы 47 ОМБр разбивают россиян полностью", — говорится в описании под видео.

Напомним, украинская армия в очередной раз атаковала противника с воздуха. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах нанесли удар по оккупантам на Авдеевском направлении.

Также экс-командир "Азова" Жорин показал, как противотанкисты третьей штурмовой бригады из дронов атаковали захватчиков под Авдеевкой.

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Украина
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