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Командувач Сухопутних військ заявив, що ЗСУ почнуть готуватися до контрнаступу

6 березня 2024 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Командувач Сухопутних військ заявив, що ЗСУ почнуть готуватися до контрнаступу
Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив, що країна стабілізує лінію фронту. Після цього військові почнуть готуватися до контрнаступальних дій для перехоплення ініціативи.

Про це Олександр Павлюк сказав в ефірі телемарафону у середу, 6 березня.

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Підготовка України до контрнаступу

Павлюк зазначив, що наразі ситуація на полі бою важка, але контрольована. Російські окупанти намагаються якнайбільше окупувати українську територію та хочуть зробити це до виборів президента РФ. Внаслідок цього ворог кидає на штурм "все, що можливо і неможливо".

За словами Павлюка, згідно з оцінками вбитих і полонених, можна стверджувати, що росіяни кидають на фронт людей, яких щойно мобілізували — без жодної підготовки. Таким окупантам проводять лише невеликий інструктаж і кидають в бій. Це робиться для того, аби перехопити ініціативу.

"Наше завдання — стабілізувати лінію фронту, максимально знищити, що і робимо, та максимально зробити перегрупування для виводу частин, які вже потребують доукомплектування та відновлення на полігони, щоб створити ударне угрупування й у поточному році провести контрударні дії. Нам це вдається, ситуація стабілізується", — наголосив генерал-лейтенант.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що наразі залишилося ще декілька гарячих напрямків, де ворог максимально зосереджує свої сили, що в нього є. Йдеться про Авдіївку, напрямок Часового Яру та напрямок Терни в бік Лиману.

"Там кожного дня проходять дуже важкі бої, але наші хлопці тримаються. Тримаються досить таки впевнено — втрати противника величезні. Я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все для того, щоб підготовити війська для переходу в більш активні дії та перехопити ініціативу", — додав Павлюк.

Нагадаємо, третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Також окупанти вперше показали відео моменту знищення великого десантного корабля "Цезарь Куніков". Українські військові вдарили по ньому 14 лютого.

війна
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росіяни
Україна
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контрнаступ ЗСУ

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