Командующий Сухопутными войсками заявил, что ВСУ начнут готовиться к контрнаступлению

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк. Фото: "Радио Свобода"

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что страна стабилизирует линию фронта. После этого военные начнут готовиться к контрнаступательным действиям по перехвату инициативы.

Об этом Александр Павлюк сказал в эфире телемарафона в среду, 6 марта.

Читайте также:

Подготовка Украины к контрнаступлению

Павлюк отметил, что ситуация на поле боя тяжелая, но контролируемая. Российские оккупанты пытаются как можно больше оккупировать украинскую территорию и хотят сделать это до выборов президента РФ. В результате враг бросает на штурм "все, что возможно и невозможно".

По словам Павлюка, согласно оценкам убитых и пленных, можно утверждать, что россияне бросают на фронт людей, которых только что мобилизовали — без всякой подготовки. Таким оккупантам проводят лишь небольшой инструктаж и бросают в бой. Это делается для того, чтобы перехватить инициативу.

"Наша задача — стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить, что и делаем, и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые уже нуждаются в доукомплектовании и восстановлении на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в текущем году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Командующий Сухопутных войск отметил, что сейчас осталось еще несколько горячих направлений, где враг максимально сосредотачивает свои силы, которые у него есть. Речь идет об Авдеевке, направлении Часового Яра и направлении Терны в сторону Лимана.

"Там каждый день проходят очень тяжелые бои, но наши ребята держатся. Держатся довольно таки уверенно — потери противника огромные. Я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все для того, чтобы подготовить войска для перехода в более активные действия и перехватить инициативу", — добавил Павлюк.

Напомним, третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Также оккупанты впервые показали видео момента уничтожения большого десантного корабля "Цезарь Куников". Украинские военные ударили по нему 14 февраля.