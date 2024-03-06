Бійці Нацгвардії показали, як ефектно знищили окупантів на Запорізькому напрямку
Третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.
Відео опублікувала Національна гвардія України у Telegram у середу, 6 березня.
Ліквідація окупантів на Запорізькому напрямку
Військові розповіли, що противник неодноразово намагався закріпитися на позиції біля пошкодженого БТР, всередині якого знаходилася значна кількість боєприпасів.
"Пілоти FPV-дронів бригади "Спартан" та окремого загону спеціального призначення "Омега" влучають декілька разів у ворожу техніку, де переховується ворог, а аеророзвідка бригади супроводжує ударні комплекси та контролює обстановку", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці Донецької області.
Також українська армія завдає нищівних ударів ворогу не лише на землі, але й в повітрі. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.
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