Бійці Нацгвардії показали, як ефектно знищили окупантів на Запорізькому напрямку

Знищення російських окупантів та техніки на Запорізькому напрямку. Фото: скриншот з відео

Третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Відео опублікувала Національна гвардія України у Telegram у середу, 6 березня.

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Військові розповіли, що противник неодноразово намагався закріпитися на позиції біля пошкодженого БТР, всередині якого знаходилася значна кількість боєприпасів.

"Пілоти FPV-дронів бригади "Спартан" та окремого загону спеціального призначення "Омега" влучають декілька разів у ворожу техніку, де переховується ворог, а аеророзвідка бригади супроводжує ударні комплекси та контролює обстановку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці Донецької області.

Також українська армія завдає нищівних ударів ворогу не лише на землі, але й в повітрі. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.