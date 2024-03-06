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Бійці Нацгвардії показали, як ефектно знищили окупантів на Запорізькому напрямку

6 березня 2024 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бійці Нацгвардії показали, як ефектно знищили окупантів на Запорізькому напрямку
Знищення російських окупантів та техніки на Запорізькому напрямку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

Відео опублікувала Національна гвардія України у Telegram у середу, 6 березня.

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Допис Нацгвардії. Фото: скриншот

Ліквідація окупантів на Запорізькому напрямку

Військові розповіли, що противник неодноразово намагався закріпитися на позиції біля пошкодженого БТР, всередині якого знаходилася значна кількість боєприпасів. 

"Пілоти FPV-дронів бригади  "Спартан" та окремого загону спеціального призначення "Омега" влучають декілька разів у ворожу техніку, де переховується ворог, а аеророзвідка бригади супроводжує ударні комплекси та контролює обстановку", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військові Третьої штурмової бригади показали кадри з нічного полювання на російських окупантів. На відео можна побачити, як загарбник здався в полон під час боїв в Авдіївці Донецької області.

Також українська армія завдає нищівних ударів ворогу не лише на землі, але й в повітрі. Військові 47-ї окремої механізованої бригади на вертольотах атакували окупантів на Авдіївському напрямку.

ЗСУ
Нацгвардія
Україна
Запорізька область
окупанти

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