Бойцы Нацгвардии показали, как эффектно уничтожили оккупантов на Запорожском направлении
Третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.
Видео опубликовала Национальная гвардия Украины в Telegram в среду, 6 марта.
Ликвидация оккупантов на Запорожском направлении
Военные рассказали, что противник не раз пытался закрепиться на позиции возле поврежденного БТР, внутри которого находилось значительное количество боеприпасов.
"Пилоты FPV-дронов бригады "Спартан" и отдельного отряда специального назначения "Омега" попадают несколько раз во вражескую технику, где прячется враг, а аэроразведка бригады сопровождает ударные комплексы и контролирует обстановку", — говорится в сообщении.
Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоте на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.
Также украинская армия наносит сокрушительные удары врагу не только на земле, но и в воздухе. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.
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