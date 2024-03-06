Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow Бойцы Нацгвардии показали, как эффектно уничтожили оккупантов на Запорожском направлении arrow

Бойцы Нацгвардии показали, как эффектно уничтожили оккупантов на Запорожском направлении

6 марта 2024 20:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бойцы Нацгвардии показали, как эффектно уничтожили оккупантов на Запорожском направлении
Уничтожение российских оккупантов и техники на Запорожском направлении. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Видео опубликовала Национальная гвардия Украины в Telegram в среду, 6 марта.

Читайте также:
null
Пост Нацгвардии. Фото: скриншот

Ликвидация оккупантов на Запорожском направлении

Военные рассказали, что противник не раз пытался закрепиться на позиции возле поврежденного БТР, внутри которого находилось значительное количество боеприпасов.

"Пилоты FPV-дронов бригады "Спартан" и отдельного отряда специального назначения "Омега" попадают несколько раз во вражескую технику, где прячется враг, а аэроразведка бригады сопровождает ударные комплексы и контролирует обстановку", — говорится в сообщении.

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоте на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Также украинская армия наносит сокрушительные удары врагу не только на земле, но и в воздухе. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.

ВСУ
Нацгвардия
Украина
Запорожская область
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд