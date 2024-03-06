Бойцы Нацгвардии показали, как эффектно уничтожили оккупантов на Запорожском направлении

Уничтожение российских оккупантов и техники на Запорожском направлении. Фото: скриншот с видео

Третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

Видео опубликовала Национальная гвардия Украины в Telegram в среду, 6 марта.

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Военные рассказали, что противник не раз пытался закрепиться на позиции возле поврежденного БТР, внутри которого находилось значительное количество боеприпасов.

"Пилоты FPV-дронов бригады "Спартан" и отдельного отряда специального назначения "Омега" попадают несколько раз во вражескую технику, где прячется враг, а аэроразведка бригады сопровождает ударные комплексы и контролирует обстановку", — говорится в сообщении.

Напомним, военные Третьей штурмовой бригады показали кадры с ночной охоте на российских оккупантов. На видео можно увидеть, как захватчик сдался в плен во время боев в Авдеевке Донецкой области.

Также украинская армия наносит сокрушительные удары врагу не только на земле, но и в воздухе. Военные 47-й отдельной механизированной бригады на вертолетах атаковали оккупантов на Авдеевском направлении.