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Екскомандир "Азову" Жорін розповів, де на Авдіївському напрямку росіяни несуть величезні втрати

6 березня 2024 23:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін розповів, де на Авдіївському напрямку росіяни несуть величезні втрати
Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що наразі російським окупантам не вдається продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку. Однак ворог намагається наступати постійно.

Про це Максим Жорін у Telegram у середу, 6 березня.

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Наразі загарбники намагаються просунутись хоч трохи там, де це можливо. 

"Найбільше зараз вони стираються об населений пункт Орлівка. Тут п***ри несуть просто величезні втрати, але все одно п***дують штурмувати і вдень і вночі", — розповів Жорін.

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Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк заявив, що країна стабілізує лінію фронту. Після цього військові почнуть готуватися до контрнаступальних дій для перехоплення ініціативи.

Також третя бригада оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України продовжує знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Вони показали чергову ефектну роботу по ворогу.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
полк "Азов"
Авдіївка
Максим Жорін

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