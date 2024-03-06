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Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, где на Авдеевском направлении россияне несут огромные потери

6 марта 2024 23:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, где на Авдеевском направлении россияне несут огромные потери
Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что российским оккупантам не удается продавить линию обороны на Авдеевском направлении. Однако враг пытается наступать постоянно.

Об этом Максим Жорин в Telegram в среду, 6 марта.

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Сейчас захватчики пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно.

"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка. Здесь п***ры несут просто огромные потери, но все равно п***дуют штурмовать и днем и ночью", — рассказал Жорин.

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Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что страна стабилизирует линию фронта. После этого военные начнут готовиться к контрнаступательным действиям по перехвату инициативы.

Также третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
полк "Азов"
Авдеевка
Максим Жорин

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