Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, где на Авдеевском направлении россияне несут огромные потери

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что российским оккупантам не удается продавить линию обороны на Авдеевском направлении. Однако враг пытается наступать постоянно.

Об этом Максим Жорин в Telegram в среду, 6 марта.

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Где оккупанты несут огромные потери

Сейчас захватчики пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно.

"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка. Здесь п***ры несут просто огромные потери, но все равно п***дуют штурмовать и днем и ночью", — рассказал Жорин.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что страна стабилизирует линию фронта. После этого военные начнут готовиться к контрнаступательным действиям по перехвату инициативы.

Также третья бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины продолжает уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Они показали очередную эффектную работу по врагу.