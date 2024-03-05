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Екскомандир "Азову" Жорін відповів, на який напрямок би відправив війська НАТО в Україні

5 березня 2024 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін відповів, на який напрямок би відправив війська НАТО в Україні
Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував інформацію щодо відправки західних військ в Україну. Він пояснив, що їх найкраще було б розмістити на Поліському й Волинському напрямках.

Про це Максим Жорін написав в Telegram у понеділок, 4 березня.

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Військовий зазначив, що вважає хорошою ідею щодо ймовірного розміщення іноземних військ в Україні. Однак за його словами, вона "малореальна".

Він наголосив, що участі в боях західні військові не братимуть, та все ж можуть бути залучені до виконання певних задач, наприклад, "здійснювати інструкторську діяльність та якісь допоміжні роботи".

"А найкращий варіант для залучення іноземного контингенту зараз — взяття під контроль білоруського кордону. Ми б так звільнили частину своїх сил для найактивніших ділянок фронту", — пояснив Жорін.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна

Звідки взялась інформація щодо введення військ НАТО в Україну

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив після конференції в Парижі 27 лютого, що не варто виключати відправку військ НАТО в Україну. Навіщо французький лідер заговорив про це, що за цим стоїть і який сигнал Захід послав Росії — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що Макрон прокоментував свою заяву щодо західних військ в Україні. У кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені 29 лютого він наголосив, що його позиція є зваженою.

Крім того, на слова президента Франції відреагували й європейські лідери. Німеччина, Велика Британія та інші країни відповіли, чи планують надсилати сухопутні війська в Україну

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський теж прокоментував ініціативу Макрона.

Білорусь
кордон
НАТО
військова допомога
військові
війна в Україні
війна
Максим Жорін

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