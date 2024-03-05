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Экс-командир "Азова" Жорин ответил, на какое направление отправил бы войска НАТО в Украине

5 марта 2024 05:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин ответил, на какое направление отправил бы войска НАТО в Украине
Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал информацию по отправке западных войск в Украину. Он объяснил, что их лучше было бы разместить на Полесском и Волынском направлениях.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в понедельник, 4 марта.

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Военный отметил, что считает хорошей идею по поводу вероятного размещения иностранных войск в Украине. Однако по его словам, она "малореальна".

Он подчеркнул, что участия в боях западные военные не будут принимать, но все же могут быть привлечены к выполнению определенных задач, например, "осуществлять инструкторскую деятельность и какие-то вспомогательные работы".

"А лучший вариант для привлечения иностранного контингента сейчас — взятие под контроль белорусской границы. Мы бы так освободили часть своих сил для самых активных участков фронта", — пояснил Жорин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Откуда взялась информация о вводе войск НАТО в Украину

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил после конференции в Париже 27 февраля, что не следует исключать отправку войск НАТО в Украину. Зачем французский лидер заговорил об этом, что за этим стоит и какой сигнал Запад послал России — читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что Макрон прокомментировал свое заявление по поводу западных войск в Украине. В кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене 29 февраля он подчеркнул, что его позиция взвешена.

Кроме того, на слова президента Франции отреагировали и европейские лидеры. Германия, Великобритания и другие страны ответили, планируют ли отправлять сухопутные войска в Украину.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал инициативу Макрона.

Беларусь
граница
НАТО
военная помощь
военные
война в Украине
війна
Максим Жорин

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