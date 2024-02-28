Війська НАТО в Україні — Зеленський відреагував на ініціативу Макрона

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Україна Володимир Зеленський відреагував на заяву свого французького колеги Еммануеля Макрона, коли той заявив про відправлення військ НАТО в Україну. Втім, глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою.

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Зеленський не дав прямої відповіді

"Я не був на саміті в Парижі. Він (президент Франції Еммануель Макрон. — Ред.) сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що поділиться зі мною інформацією коли прибуде в Україну. Він буде тут в середині березня", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що з радістю відповість на подібні питання, коли особисто обговорить цю тему з президентом Макроном. Адже тоді він буде "глибоко в деталях".

"Але найважливіше, що потрібно зрозуміти, коли ми ділимося різними ініціативами, то всі вони як 1-й, 2-й, 3-й, 4-й крок. А перший крок — це захистити та залишитися сильними. Це важливо. Тому що зараз в нас є запитання щодо пакетів допомоги з нашими європейськими партнерами та США", — додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити виправляння до України військових НАТО, щоправда, наразі щодо цього питання немає згоди.

Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили у вівторок, 27 лютого, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.