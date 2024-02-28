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Войска НАТО в Украине — Зеленский отреагировал на инициативу Макрона

28 февраля 2024 17:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Войска НАТО в Украине — Зеленский отреагировал на инициативу Макрона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление своего французского коллеги Эммануэля Макрона, когда тот заявил об отправке войск НАТО в Украину. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

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Зеленский не дал прямого ответа

"Я не был на саммите в Париже. Он (президент Франции Эммануэль Макрон. — Ред.) сказал, что он поговорит об определенных новых идеях, как усилить Украину. И он сказал, что поделится со мной информацией когда прибудет в Украину. Он будет здесь в середине марта", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что с радостью ответит на подобные вопросы, когда лично обсудит эту тему с президентом Макроном. Ведь тогда он будет "глубоко в деталях".

"Но самое важное, что нужно понять, когда мы делимся разными инициативами, то все они как 1-й, 2-й, 3-й, 4-й шаг. А первый шаг — это защитить и остаться сильными. Это важно. Потому что сейчас у нас есть вопросы о пакетах помощи с нашими европейскими партнерами и США", — добавил Зеленский.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить поправку в Украину военных НАТО, правда, в настоящее время на этот вопрос нет согласия.

Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили во вторник, 27 февраля, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

Владимир Зеленский
война
НАТО
Эммануэль Макрон
Украина

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