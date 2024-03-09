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Армія РФ влаштувала тактичну несподіванку — в ISW розповіли про можливості окупантів під Авдіївкою

9 березня 2024 07:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Армія РФ влаштувала тактичну несподіванку — в ISW розповіли про можливості окупантів під Авдіївкою
Російські військові. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська армія влаштувала тактичну несподіванку протягом останніх тижнів на фронті. На Авдіївському напрямку окупанти значно покращили свої тактичні можливості.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики вказують, що солдати РФ могли засвоїти тактичну адаптацію, яку окупанти влаштували під час штурмових дій на фронті. 

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 березня зазначив, що загарбники змогли тактично перегрупуватися і змістити напрям наступу з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки в райони поблизу північно-східної Авдіївки. При цьому оглядач підкреслив, що армія РФ перегрупувалася і здійснила тактичний зсув, однак українські військові не змогли усвідомити такі дії. Машовець підкреслив, що противник зміг просунутися глибше на передовій, саме через використання тактичної несподіванки.

Інші військові аналітики стверджують, що здатність збройних сил Росії досягти тактичної несподіванки на фронті заслуговує на увагу. Варто зазначити, що така несподіванка була використана лише під Авдіївкою, на інших напрямках фронту вона не була помічена. В ISW підкреслюють, що такі тактичні можливості російських військ не означають покращення їх можливостей. 

Інститут вивчення війни додав, що Росія на передовій продемонструвала обмежену адаптацію на тактичному рівні на певних ділянках фронту. Однак невдачі РФ по всій Україні вказують на те, що військове командування не засвоїло і не розповсюдило тактичні адаптації серед усіх підрозділів.

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що зараз загарбникам не вдається продавити лінію оборони під Авдіївкою. При цьому ворог здійснює наступальні операції постійно.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що країна стабілізує лінію фронту. Після цього військові почнуть готуватися до контрнаступальних дій для перехоплення ініціативи.

війна
російські війська
Україна
окупанти
Авдіївка
Росія
фронт

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