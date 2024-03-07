Оккупанты держат значительную группировку войск под Авдеевкой — с какой целью
Российские оккупанты держат под захваченной Авдеевкой значительную группировку войск. За прошедшие сутки там произошло 21 боевое столкновение с врагом.
Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Ми Україна.
Ситуация под Авдеевкой
По его словам, под Авдеевкой россияне продолжают активно применять авиацию.
"Специфика местности не позволяет врагу применять бронегруппы, однако продолжается использование бронетехники для огневой поддержки", — сказал Музычук.
Он объяснил, что враг держит значительную группировку там, чтобы продолжать штурмовать позиции ВСУ — это касается позиций южнее Авдеевки.
"Наши подразделения делают все, чтобы сдерживать эти атаки", — добавил представитель НГУ.
Ранее Генштаб заявил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновений с врагом. Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника.
Также русские войска продолжают активное пришествие на Бахмутском направлении. В ВСУ рассказали, какие районы самые тяжелые.
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