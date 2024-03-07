Оккупанты держат значительную группировку войск под Авдеевкой — с какой целью

Карта боевых действий. Фото: скриншот DeepState

Российские оккупанты держат под захваченной Авдеевкой значительную группировку войск. За прошедшие сутки там произошло 21 боевое столкновение с врагом.

Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Ми Україна.

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Скриншот сообщения Ми Україна

Ситуация под Авдеевкой

По его словам, под Авдеевкой россияне продолжают активно применять авиацию.

"Специфика местности не позволяет врагу применять бронегруппы, однако продолжается использование бронетехники для огневой поддержки", — сказал Музычук.

Он объяснил, что враг держит значительную группировку там, чтобы продолжать штурмовать позиции ВСУ — это касается позиций южнее Авдеевки.

"Наши подразделения делают все, чтобы сдерживать эти атаки", — добавил представитель НГУ.

Ранее Генштаб заявил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновений с врагом. Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника.

Также русские войска продолжают активное пришествие на Бахмутском направлении. В ВСУ рассказали, какие районы самые тяжелые.