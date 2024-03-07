Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Окупанти тримають значне угруповання військ під Авдіївкою — з якою метою arrow

Окупанти тримають значне угруповання військ під Авдіївкою — з якою метою

7 березня 2024 09:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти тримають значне угруповання військ під Авдіївкою — з якою метою
Карта бойових дій. Фото: скриншот DeepState
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.

Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі Ми Україна.

Читайте також:
null
Скриншот допису Ми Україна

Ситуація під Авдіївкою

За його словами, під Авдіївкою росіяни продовжують активно застосовувати авіацію.

"Специфіка місцевості не дозволяє ворогу застосовувати бронегрупи, проте триває використання бронетехніки для вогневої підтримки", — сказав Музичук.

Він пояснив, що ворог тримає значне угруповання там, аби продовжувати штурмувати позиції ЗСУ — це стосується позицій південніше Авдіївки.

"Наші підрозділи роблять все, щоб стримувати ці атаки", — додав речник НГУ.

Раніше Генштаб заявив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнень з ворогом. Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.

Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. В ЗСУ розповіли, які райони є найважчими.

Нацгвардія
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського