Окупанти тримають значне угруповання військ під Авдіївкою — з якою метою
Російські окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.
Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі Ми Україна.
Ситуація під Авдіївкою
За його словами, під Авдіївкою росіяни продовжують активно застосовувати авіацію.
"Специфіка місцевості не дозволяє ворогу застосовувати бронегрупи, проте триває використання бронетехніки для вогневої підтримки", — сказав Музичук.
Він пояснив, що ворог тримає значне угруповання там, аби продовжувати штурмувати позиції ЗСУ — це стосується позицій південніше Авдіївки.
"Наші підрозділи роблять все, щоб стримувати ці атаки", — додав речник НГУ.
Раніше Генштаб заявив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнень з ворогом. Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.
Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. В ЗСУ розповіли, які райони є найважчими.
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