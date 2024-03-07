Окупанти тримають значне угруповання військ під Авдіївкою — з якою метою

Карта бойових дій. Фото: скриншот DeepState

Російські окупанти тримають під захопленою Авдіївкою значне угрупування військ. Протягом минулої доби там відбулося 21 бойове зіткнення з ворогом.

Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі Ми Україна.

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Скриншот допису Ми Україна

Ситуація під Авдіївкою

За його словами, під Авдіївкою росіяни продовжують активно застосовувати авіацію.

"Специфіка місцевості не дозволяє ворогу застосовувати бронегрупи, проте триває використання бронетехніки для вогневої підтримки", — сказав Музичук.

Він пояснив, що ворог тримає значне угруповання там, аби продовжувати штурмувати позиції ЗСУ — це стосується позицій південніше Авдіївки.

"Наші підрозділи роблять все, щоб стримувати ці атаки", — додав речник НГУ.

Раніше Генштаб заявив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнень з ворогом. Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.

Також російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. В ЗСУ розповіли, які райони є найважчими.