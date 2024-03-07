У ЗСУ розповіли, які найважчі райони на Бахмутському напрямку

Українські війскові. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські війська продовжують активний наступ на Бахмутському напрямку. Найінтенсивніші бої з окупантами тривають у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Про це розповів офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников в ефірі телемарафону.

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Наступ росіян на Бахмутському напрямку

"Ворог продовжує застосовувати артилерію: вона працює вдень та вночі. І, звичайно, авіаційна складова — ФАБи", — заявив Калашников.

За словами офіцера, на Бахмутському напрямку окупанти зібрали підрозділи третього армійського комплексу, десантні війська та добровільний штурмовий комплекс.

У районі Іванівського росіяни додали підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Водночас на Кліщіївку та Андріївку окупанти також продовжують здійснювати наступ — там помітили підрозділ третього армійського корпусу, мотострілецький полк 11 та 94.

Нагадаємо, російські загарбники не припиняють спроб штурмувати лівий берег Херсонської області. Там українські військові вже кілька місяців тримають плацдарм.

У Генштабі заявили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнень з ворогом.