В ВСУ рассказали, какие самые тяжелые районы на Бахмутском направлении

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб

Российские войска продолжают активное наступление на Бахмутском направлении. Самые интенсивные бои с оккупантами продолжаются в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

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"Враг продолжает применять артиллерию: она работает днем и ночью. И, конечно, авиационная составляющая — ФАБы", — заявил Калашников.

По словам офицера, на Бахмутском направлении оккупанты собрали подразделения третьего армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс.

В районе Ивановского россияне добавили подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В то же время на Клищеевку и Андреевку оккупанты также продолжают наступление — там заметили подразделение третьего армейского корпуса, мотострелковый полк 11 и 94.

Напомним, российские захватчики не прекращают попыток штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.

В Генштабе заявили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновений с врагом.