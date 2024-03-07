Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Войско arrow В ВСУ рассказали, какие самые тяжелые районы на Бахмутском направлении arrow

В ВСУ рассказали, какие самые тяжелые районы на Бахмутском направлении

7 марта 2024 09:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ВСУ рассказали, какие самые тяжелые районы на Бахмутском направлении
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска продолжают активное наступление на Бахмутском направлении. Самые интенсивные бои с оккупантами продолжаются в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Читайте также:

Наступление россиян на Бахмутском направлении

"Враг продолжает применять артиллерию: она работает днем и ночью. И, конечно, авиационная составляющая — ФАБы", — заявил Калашников.

По словам офицера, на Бахмутском направлении оккупанты собрали подразделения третьего армейского комплекса, десантные войска и добровольный штурмовой комплекс.

В районе Ивановского россияне добавили подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В то же время на Клищеевку и Андреевку оккупанты также продолжают наступление — там заметили подразделение третьего армейского корпуса, мотострелковый полк 11 и 94.

Напомним, российские захватчики не прекращают попыток штурмовать левый берег Херсонской области. Там украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм.

В Генштабе заявили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 92 боевых столкновений с врагом.

ВСУ
Донецкая область
оккупанты
Бахмут
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского