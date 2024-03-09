В ВСУ рассказали, контролируют ли оккупанты село Ивановское Донецкой области

Разрушенное село в Донецкой области. Фото: Нацполиция

В Ивановском Донецкой области продолжаются боевые действия. Российские вооруженные силы проникли в село, осуществляют штурмы и лобовые атаки, а также пытаются обойти населенный пункт.

Об этом сообщил командир батальйонно-тактической группы 4 бригады оперативного значения Нацгвардии Сергей Сидорин в эфире телемарафона в субботу, 9 марта.

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По словам Сидорина, Силы обороны также присутствуют в этом районе.

"Линия столкновения достаточно динамична, позиции переходят из рук в руки. Но чтобы контролировала его Россия в полном объеме – такого нет", — сообщил военный.

Ранее начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, продолжаются бои. Российские войска оказывают давление с флангов и проводят лобовые атаки в районе деревень Ивановское и Богдановка. Основной целью врага является захват города Часов Яр.

Бои вокруг Ивановского. Фото: Deep State

Напомним, российская армия устроила тактическую неожиданность за последние недели на фронте. На Авдеевском направлении оккупанты значительно улучшили свои тактические возможности.

Кроме того, оккупанты держат под захваченной Авдеевкой значительную группировку войск. За прошедшие сутки там произошло 21 боевое столкновение с врагом.