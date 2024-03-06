ВСУ ударили по местам сосредоточения врага и уничтожили технику — утренняя сводка Генштаба

Украинский защитник. Фото: 148 отдельная артиллерийская бригада

Начался 742-й день полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в среду, 6 марта.

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Ситуация на направлениях

На Лиманском направлении наши воины отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Верхнекамянское и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отразили 23 атаки россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

Украинские защитники. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении бойцы продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области. Там враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил пять атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения, несмотря на значительные потери. За прошедшие сутки противник совершил три бесполезных штурмовых действия.

Оператор дрона. Фото: Бригада "Рубеж"

Удары ВСУ по оккупантам

Подразделениями ГУР был поражен вражеский корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время, подразделения ракетных войск нанесли поражение по двум пунктам управления, одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному составу боеприпасов, одному зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и одному радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Скриншот сообщения Генштаба

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, 5 марта во временно оккупированной Феодосии в Крыму беспилотники атаковали российские военные объекты. В результате ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Позже в ГУР подтвердили уничтожение судна и рассказали, что для этого использовали морские дроны "Magura V5".

Также мы писали, что во время атаки на российский корабль Сергей Котов Силы обороны уничтожили еще и вертолет РФ Ка-29. Он находился на палубе судна.