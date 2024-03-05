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У Криму під час атаки на корабель "Сергій Котов" знищено ще й вертоліт, — ЗМІ

5 березня 2024 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Криму під час атаки на корабель "Сергій Котов" знищено ще й вертоліт, — ЗМІ
Російський вертоліт Ка-29. Фото: Defense Express
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час атаки на російський корабель "Сергій Котов" у Криму 5 березня, Сили оборони знищили ще й вертоліт РФ Ка-29. Він перебував на палубі судна.

Про це повідомила УП з посиланням на джерела. 

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Знищення російського літака Ка-29

Журналісти розповіли, що під час атака на корабель було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29. 

Як відомо, розміщення палубної авіації на патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також місткості для зберігання запасів авіаційного палива.

Вперше екіпаж "Сергія Котова" відпрацював прийом на палубу гелікоптера у 2021 році.

Що кажуть в ВМС

Спікер ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону також зазначив, що на борту знищеного корабля "Сергій Котов" мав бути ще й гелікоптер. 

За його словами, Україна вже знешкодила два з чотирьох патрульних кораблів Росії. Крім того, спікер розповів про серйозні втрати серед екіпажу судна. 

Що відомо про вертоліт Ка-29

Вертоліт Ка-29 — це рідкісний десантно-штурмовий вертоліт морської авіації Росії, призначений для роботи і з кораблів, і з берегових аеродромів.

Основні характеристики гелікоптера Ка-29:

  • довжина фюзеляжу — 12,25 метра;
  • максимальна злітна маса — 11 500 тонн;
  • бойове навантаження — 1859 або до 3000 кг на зовнішній підвісці;
  • десантне виділення на 16 десантників.

Також відомо, що на озброєнні цього гелікоптера можуть бути некеровані авіаракети C-5 та C-8, гармати ГШ-23Л із боєзапасом у 250 пострілів, протитанкові ракети "Атака" та нібито 4-ствольний кулемет ГШГ калібру 7,62 мм. У російських військ є всього 27 гелікоптерів такого типу.

Знищення корабля "Сергій Котов" — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5". В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги. 

Також ми писали, що ГУР перехопило розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова". 

 

Крим
літак
корабель
росіяни
військова техніка
дрони
війна в Україні

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