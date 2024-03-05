У Криму під час атаки на корабель "Сергій Котов" знищено ще й вертоліт, — ЗМІ

Російський вертоліт Ка-29. Фото: Defense Express

Під час атаки на російський корабель "Сергій Котов" у Криму 5 березня, Сили оборони знищили ще й вертоліт РФ Ка-29. Він перебував на палубі судна.

Про це повідомила УП з посиланням на джерела.

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Журналісти розповіли, що під час атака на корабель було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29.

Як відомо, розміщення палубної авіації на патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також місткості для зберігання запасів авіаційного палива.

Вперше екіпаж "Сергія Котова" відпрацював прийом на палубу гелікоптера у 2021 році.

Що кажуть в ВМС

Спікер ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону також зазначив, що на борту знищеного корабля "Сергій Котов" мав бути ще й гелікоптер.

За його словами, Україна вже знешкодила два з чотирьох патрульних кораблів Росії. Крім того, спікер розповів про серйозні втрати серед екіпажу судна.

Що відомо про вертоліт Ка-29

Вертоліт Ка-29 — це рідкісний десантно-штурмовий вертоліт морської авіації Росії, призначений для роботи і з кораблів, і з берегових аеродромів.

Основні характеристики гелікоптера Ка-29:

довжина фюзеляжу — 12,25 метра;

максимальна злітна маса — 11 500 тонн;

бойове навантаження — 1859 або до 3000 кг на зовнішній підвісці;

десантне виділення на 16 десантників.

Також відомо, що на озброєнні цього гелікоптера можуть бути некеровані авіаракети C-5 та C-8, гармати ГШ-23Л із боєзапасом у 250 пострілів, протитанкові ракети "Атака" та нібито 4-ствольний кулемет ГШГ калібру 7,62 мм. У російських військ є всього 27 гелікоптерів такого типу.

Знищення корабля "Сергій Котов" — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5". В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги.

Також ми писали, що ГУР перехопило розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова".