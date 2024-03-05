У ГУР розповіли деталі знищення корабля РФ "Сергій Котов" у Криму

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: gur.gov.ua

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів, що не вперше полювали на російський корабель "Сергій Котов". Внаслідок сьогоднішньої спецоперації він вже точно знищений, також є жертви серед екіпажу.

Про це Юсов розповів в етері Радіо Свобода.

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За словами Юсова, раніше вже були атаки на цей корабель, але його відновили. Вже цього разу судно ремонту не підлягає.

"У ворога були на них плани. Крім, власне, патрульного катеру, також були плани розмістити зенітно-ракетні комплекси на саме судно, вже такі спроби були", — пояснює представник ГУР.

Він додав, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги.

"Стосовно екіпажу ситуація зʼясовується. Є загиблі і поранені, проте є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись — принаймі відомо про понад 10 карет швидкої, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція проводилась", — додав Юсов.

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5". В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.