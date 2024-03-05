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У ГУР розповіли деталі знищення корабля РФ "Сергій Котов" у Криму

5 березня 2024 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ГУР розповіли деталі знищення корабля РФ "Сергій Котов" у Криму
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: gur.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розповів, що не вперше полювали на російський корабель "Сергій Котов". Внаслідок сьогоднішньої спецоперації він вже точно знищений, також є жертви серед екіпажу.

Про це Юсов розповів в етері Радіо Свобода

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За словами Юсова, раніше вже були атаки на цей корабель, але його відновили. Вже цього разу судно ремонту не підлягає. 

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"У ворога були на них плани. Крім, власне, патрульного катеру, також були плани розмістити зенітно-ракетні комплекси на саме судно, вже такі спроби були", — пояснює представник ГУР. 

Він додав, що внаслідок ударів у ворога є загиблі та поранені серед екіпажу корабля. На місце прибуло щонайменше десять карет швидкої допомоги. 

"Стосовно екіпажу ситуація зʼясовується. Є загиблі і поранені, проте є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись — принаймі відомо про понад 10 карет швидкої, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція проводилась", — додав Юсов.

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів "Magura V5". В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Крим
корабель
росіяни
дрони
війна в Україні
ГУР

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