Вибухи в Криму — росЗМІ пишуть про атаку на кораблі ЧФ та Кримський міст
У тимчасово окупованому українському Криму можна чути вибухи зранку в вівторок, 5 березня, які нібито є спробою обстрілу. Також безекіпажні катери начебто намагаються атакувати кораблі Чорноморського флоту та Кримський міст.
Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.
Що відомо про вибухи в Криму 5 березня
Так, один із пропагандистських телеграм-каналів пише про нібито роботу ППО в Криму. Таким чином відбувається ймовірна атака на Чорноморський флот РФ.
"Кримський міст досі закритий: спроба обстрілу. Працює ППО. Також безекіпажні катери намагаються атакувати кораблі Чорноморського флоту", — зазначили пропагандисти.
Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 5 березня, в Криму гриміли вибухи. Очевидці скаржилися на 3-5 "потужних хлопків".
Також ми писали про вибухи в Криму 3 березня. Тоді російські пабліки запевняли, що півострів нібито перебував під атакою 38 безпілотників.
Додамо, що 26 лютого відбулася 10 річниця з дня окупації Росією українського Криму. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя.
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