Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військо arrow Вибухи в Криму — росЗМІ пишуть про атаку на кораблі ЧФ та Кримський міст arrow

Вибухи в Криму — росЗМІ пишуть про атаку на кораблі ЧФ та Кримський міст

5 березня 2024 06:17
оновлено: 06:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Криму — росЗМІ пишуть про атаку на кораблі ЧФ та Кримський міст
Удар по Чорноморському флоту РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У тимчасово окупованому українському Криму можна чути вибухи зранку в вівторок, 5 березня, які нібито є спробою обстрілу. Також безекіпажні катери начебто намагаються атакувати кораблі Чорноморського флоту та Кримський міст. 

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про вибухи в Криму 5 березня

Так, один із пропагандистських телеграм-каналів пише про нібито роботу ППО в Криму. Таким чином відбувається ймовірна атака на Чорноморський флот РФ.

"Кримський міст досі закритий: спроба обстрілу. Працює ППО. Також безекіпажні катери намагаються атакувати кораблі Чорноморського флоту", — зазначили пропагандисти.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чп / Севастополь"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чп / Севастополь"

Нагадаємо, що в ніч проти вівторка, 5 березня, в Криму гриміли вибухи. Очевидці скаржилися на 3-5 "потужних хлопків".

Також ми писали про вибухи в Криму 3 березня. Тоді російські пабліки запевняли, що півострів нібито перебував під атакою 38 безпілотників.

Додамо, що 26 лютого відбулася 10 річниця з дня окупації Росією українського Криму. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя.

Крим
корабель
вибух
обстріли
ППО
Кримський міст
Росія
атака
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець